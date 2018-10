Beinahe-Kollision endete für Paragleiter fatal

Mehrere Flugsportler nutzten am Samstag die sehr guten Wetterbedingungen im Bereich der Hohen Salve in Westendorf für Flüge. Gegen 14.25 Uhr flog eine größere Anzahl von Sportlern im Bereich der Ostseite des Berges, um den dortigen „Prallwind“ für den Auftrieb zu nutzen. Zu diesem Zeitpunkt flogen auch ein 32-jähriger Deutscher in nördliche und ein 39-jähriger Deutscher in südliche Richtung.