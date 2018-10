Datenschutz-Groteske um Namens-Türschilder

In Wien müssen in den Gemeindebauten 220.000 Türschilder geändert, die Namen der Mieter durch die Nummern der Wohnungen ersetzt werden. Ein Mieter hatte nachgefragt, warum sein Name überhaupt an der Türklingel angebracht worden sei. Das entspricht nicht der Datenschutzgrundverordnung: auch bei uns Thema!