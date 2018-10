Jungunternehmer auf dem „Holzweg“ zum Erfolg

Es ist fast immer die Garage oder der Keller, wo gute Ideen zu ersten Produktentwürfen werden. Im Fall von Peter Graf war es der Keller - und ein Hobby, das zum Beruf wurde. Der gelernte IT-Techniker beschäftigte sich in seiner Freizeit mit Holz - als Ausgleich sozusagen. Handwerklichen Hintergrund hatte er keinen und doch fertigte er Schmuck an, der in seinem Bekanntenkreis immer beliebter wurde. Sein Sortiment wuchs und aus den Freizeit-Schnitzereien wurde ein Start-up.