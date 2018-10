Almer: „Jankos Nominierung sollte zu denken geben“

Ob er in Zukunft als Tormann- oder Cheftrainer zum ÖFB zurückkehren wird? „Das ist jetzt ganz schwer zu sagen, die Dinge können sich rasch verändern. Vor vier Monaten sah noch alles ganz anders aus - da wollte ich erstmal Urlaub machen und mein Studium beenden, jetzt bin ich Sportlicher Leiter des SV Mattersburg.“ Ausschließen kann er es aber nicht: „Ich sage nicht, dass mich irgendwann in der Zukunft solch eine Position nicht reizen würde, aber momentan bin ich sehr zufrieden in meiner Position und will hier einfach gute Arbeite leisten.“