Schneekanone „produziert“ auch einen Regenbogen

Auch wenn es derzeit mehr als 20 Grad hat und der goldene Oktober noch einige Tage anhält, wird in den steirischen Skigebieten bereits intensiv an der kommenden Wintersaison gearbeitet. Auch am Loser wurden die Schneekanonen getestet - und da kam es bei strahlend-blauem Himmel zu einem besonderen Regenbogen-Spektakel.