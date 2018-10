Die Voitsberger haben einen Haufen Arbeit

Fast hätten die Brötchen nicht gereicht, denn der Andrang übertraf die Erwartungen: Mehr als 100 Interessierte - darunter viele Arbeitslose und einige Wirtschaftstreibende - trafen sich am Donnerstagmorgen zum Netzwerken in den Voitsberger Stadtsälen. Fachleute sprachen über die Lage der Älteren am Arbeitsmarkt - und präsentierten konkrete Maßnahmen.