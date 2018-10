Knacken die „Lions“ die 80.000 Euro-Marke?

Ein unfassbarer Nebenaspekt überschattet allerdings die gute Laune der 180 freiwilligen Helfer, die teils seit Jahrzehnten ihr Bestes geben: Auf dem Sozialflohmarkt der Lions sind Langfinger unterwegs! „Gestohlen wird alles, von Schmuck bis hin zu alten Turnschuhen. So gut kann man gar nicht aufpassen. Wir lassen deshalb in einen Stand nur noch zehn Leute“, kann sich Flohmeister Heinz Auzinger nicht erklären, was manche Menschen dazu bewegt.