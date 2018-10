SPÖ lehnt höhere Gehälter für Landes-Manager ab

Anfrage im Landtag an LH Stelzer

Die SPÖ ist dagegen und kleidete ihre Bedenken am Donnerstag (11. Oktober) in eine Landtagsanfrage an Stelzer höchstselbst - mit Makors erwähnter Stoßrichtung, es sei ungerecht, den Gehaltsabschluss des Bundes nur zum Teil für den Landesbereich zu übernehmen, aber gleichzeitig den Deckel über den Managergehältern zu lockern: „Da geht die Verhältnismäßigkeit verloren“, meint der SPÖ-Klubobmann, nämlich „zwischen bezahlter Entlohnung und geleisteter Arbeit.“