Gegenangriff: Jetzt spricht Ronaldos neuer Anwalt!

Beweise doch nicht verschwunden

Die US-Polizei meldete am Mittwoch, dass die Beweismittel, die Kathryn Mayorga nach der ominösen Nacht mit Ronaldo in Las Vegas bei der Polizei und im Krankenhaus abgab, also einige Kleidungsstücke, Unterwäsche, Dokumente, entgegen den Informationen des Anwalts von Mayorga, nicht verschwunden sind. Die konkrete Frage, welche der Beweismittel tatsächlich da seien, wollte ihr Sprecher jedoch nicht beantworten.