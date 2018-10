Einbruchsopfer (91) vertreibt Täter mit Krücke

Einbrecher auch in Maxglan bemerkt

Auch in Salzburg-Maxglan schlich sich am Mittwochnachmittag ein Mann in einem unbemerkten Augenblick in ein unversperrtes Einfamilienhaus. Die Hausbestitzerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Garten. Als sie den Eindringling entdeckte, sprach sie ihn im Vorraum an, worauf dieser schleunigst das Haus verließ. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wurde festgestellt, dass aus dem Schlafzimmer im Erdgeschoß ein Ring und eine Armbanduhr gestohlen worden waren.