Zeltweg: 122 Kollegen bangen weiter um ihre Arbeit

Hochwahrscheinlich ist mittlerweile die baldige Schließung von Mondi Bags in Zeltweg. Mögliche Termine für das Aus liegen zwischen Ende Dezember 2018 und Ende Februar 2019. Der Betrieb mit insgesamt 122 Mitarbeitern gilt bei den Managern, wie berichtet, als nicht mehr wirtschaftlich genug in der Produktion von Industriesäcken. Am Mittwoch trafen sich Geschäftsführung und Betriebsrat zu einem ersten, „konstruktiven Gespräch“.