Umstürzender Baum erwischte 31-jährigen Osttiroler

Der 31-Jährige aus dem Bezirk Lienz war gegen 11.10 Uhr in Oberassling dabei, einen Laubbaum zu fällen. Im Umfallen verfing sich der Baum in den Ästen von Nachbarbäumen, wodurch sich der Baumstamm drehte und gegen die linke Körperhälfte des Arbeiters krachte. Der 31-Jährige wurde druch die Wucht des Aufpralles erheblich verletzt. Er konnte sich aber noch selbstständig zur Straße schleppen, sowie auch seine Arbeitgeberin verständigen, die dann die Rettungskette in Gang setzte. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.