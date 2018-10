Vergessenes Kleinod auf der Pretul wurde gerettet

Zwei Jahre lang wurde emsig „gegartelt“ - jetzt ist das Schwarzriegelmoos auf der Pretul wieder 1A in Schuss. Das östlichste Hochmoor der Alpen, das jahrzehntelang an mangelnder Besucherlenkung litt, ist dank seiner aufwändigen Renaturierung zu einem spannenden Ausflugsziel in der Oststeiermark geworden.