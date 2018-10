Die Mozartstadt und ihre tausend bunten Facetten

Peter Engel griff also zu Feder, Tusche und Wasserfarben und brachte seine Beobachtungen zu Papier. Die Schickimicki-Gesellschaft bei den Festspielen, die mit ihren dicken Autos vorfährt. Die Touristengruppen, die in Massen dicht gedrängt durch die die Stadt laufen. Die fünf Gurken von Künstler Erwin Wurm am Furtwänglerpark. Oder der Trubel am Christkindlmarkt.