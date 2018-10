Sie sind nicht nur am Fußballplatz ein Traumpaar

Gemeinsam in London

Bachmann und Lehmann kicken beide auf der britischen Insel: Bachmann seit 2017 bei Chelsea, Lehmann seit 2018, nicht zuletzt dank einer fulminanten Performance bei der U19-EM in der Schweiz, bei West Ham. Gemeinsam wohnen sie in London. In der Nationalmannschaft geigen sie seit einem Jahr gemeinsam. Und das sehr erfolgreich. Beim 2:2 im Play-off-Hinspiel zur WM-Qualifikation in Belgien bereitete Bachmann zweimal vor, Lehmann verwertete zweimal. So soll es nach Möglichkeit auch im heutigen Rückspiel verlaufen.