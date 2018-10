Neue Stadträtin und ihre „Willkommensklatscher“

Ein Neuland

„Graz ist eine Feinstaubstadt und eine Staustadt. Der Grünraum ist bedroht, das Wohnen zu teuer. Die Menschen haben das Gefühl, dass über sie drübergefahren wird“, sagte sie in ihrer Antrittsrede nichts, was ihre Vorgänger nicht auch schon gesagt haben. Fragen zur Tagespolitik wollte Schwentner am Montag keine beantworten. Sie räumte ein, dass die Kommunalpolitik „Neuland“ für sie sei. Aber sie habe ja noch genug Zeit sich einzuarbeiten - drei Monate.