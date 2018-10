Psychische Erkrankungen immer noch Tabuthema

Information, Prävention - bis zur Behandlung

„Die Möglichkeiten der Prävention und Behandlung müssen aufgezeigt, die Bevölkerung besser über Erkrankungen, einschließlich des Suizidrisikos, informiert werden“, so Hinterhuber. In diesem Zusammenhang bietet das Tiroler Bündnis gegen Depression aktuell eine Schulaktion an: „Lehrer sind eingeladen, mit ihren Schülern über psychische Gesundheit zu sprechen und gemeinsam mit Fachleuten und Betroffenen zu diskutieren“, heißt es von den Verantwortlichen. Das Angebot ist für Schulen kostenlos. Zudem arbeitet das Forschungsprojekt „Village“ gerade an Hilfestellungen für Kinder, deren Eltern psychisch erkrankt sind. A. Haselwanter