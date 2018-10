Dieser Mann fesselte Tankstellen-Kassiererin

„Give me your money“

Im selben Moment rannte der mit einer Sturmhaube maskierte Täter in Richtung Hinterausgang. Die Angestellte bemerkte dies und konnte noch ins Innere der Tankstelle flüchten. Der Täter riss jedoch mehrmals an der Tür und gelang so ebenfalls in den Lagerraum der Tankstelle. Dort packte der Täter die Angestellte an den Händen und es kam zu einem Gerangel zwischen Täter und Opfer. Dabei forderte der Unbekannte in gebrochenem Englisch: „Give me your money!“