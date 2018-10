Vergewaltigung? Zweite Frau beschuldigt Ronaldo

Stovall zur „Daily Mail“: „Ich habe einen Anruf von einer Frau bekommen, die behauptet, eine ähnliche Erfahrung gemacht zu haben.“ Er habe die Angaben der Frau auch schon an die Polizei in Las Vegas weitergereicht. Die Beamten kündigten bereits vor einer Woche an, neue Ermittlungen gegen den Portugiesen aufgenommen zu haben.