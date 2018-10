„365 Tage Auslauf für Kühe ist nicht zu schaffen“

Hofer verordnet den Kühen 365 Tage Auslauf. Am hart umkämpften Biomarkt ein verkaufsträchtiges Argument. Geworben wird mit dem Reim „Ene mene muh und raus darfst du“. Raus sind nun aber auch zahlreiche kleine Bauern. „Wir Biolandwirte sind Idealisten und betreiben viel Aufwand für Tierwohl und Umweltschutz. Fast 200 Tage sind unsere Kühe auf Almen oder Weiden. Im Winter gehen wir zweimal in der Woche mit ihnen ins Freie. Aber 365 Tage Auslauf ist für viele Betriebe nicht zu schaffen“, fasst Klaus Unterweger aus Kals zusammen, was ihn und seine Kollegen derzeit aufwühlt.