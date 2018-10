Wacker Innsbruck liefert Überraschung der Runde!

Innsbruck startete überraschend mutig und aktiv in die zweite Hälfte, bald zappelte nach einem Eckball auch der Ball im Netz der Linzer - doch der Treffer zählte aufgrund eines Fouls von Albert Vallci an Schlager nicht (55.). Wenig später prüfte Daniele Gabriele Schlager per Freistoß (60.), der LASK befreite sich in einer nun offenen Partie mit einem Schuss aus dem Hinterhalt von James Holland (61.). Ihm folgte Thomas Goiginger mit einem gefährlichen Vorstoß in den Fünfer (64.).