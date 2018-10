In der Sill-Wohnanlage kämpft man mit Wanzenplage

„Schockierende Umstände“

Die städtische Immobiliengesellschaft IIG, in deren Obhut das Haus ist, hat vor etwa einem Monat die Schädlingsbekämpfung in Angriff genommen und ein weißes Mittel in den Hausgängen versprüht, von dem keiner weiß, was es ist. „Es gab keine Mieter-Info, keine Aushänge, nichts“, kritisiert GR Plach. „Es riecht im gesamten Haus nach diesem Mittel - ich persönlich habe es echt schockierend empfunden, unter welchen Umständen da gewohnt wird.“