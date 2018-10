Udo Jürgens als 3D-Bild unter dem Aussichtsturm

Die Aussicht vom Pyramidenkogel in Keutschach ist einfach herrlich. Seit 4. Oktober ist sie noch besser. Gregor Wosik, einer der besten 3D-Künstler, verwandelt einen Teil der Parkfläche unter dem Aussichtsturm am Pyramidenkogel in ein besonderes Kunstwerk. Ein dreidimensionales Bild mit dem großen Kärntner Komponisten und Sänger Udo Jürgens wird in den nächsten Tagen fertiggestellt und ist dann bis 28. November gerade vom Aussichtsturm aus am besten zu sehen.