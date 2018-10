Pflegeschwester nach 50 Jahren wiedergefunden

Zweifache Witwe

„Ich habe an diese Zeit leider gar keine Erinnerung mehr“, sagt diese. „Dass wir uns wiedergetroffen haben, schließt eine große Lücke in meinem Leben.“ Und: „Ich sehe sehr glücklich aus auf den Fotos. Dafür bin ich von Herzen dankbar“, betonte am Samstag unter vielen Tränen Christa Ertl, der man anmerkt, dass sie es nicht immer leicht hatte. Sie war dann in einer anderen Pflegefamilie, bis sie mit 18 heiratete. Im Vorjahr wurde die dreifache Mutter zum zweiten Mal Witwe. „Dass ich jetzt eine ,zweite‘ Familie hab’, gibt mir so viel neue Lebensfreude!“