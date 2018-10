Altach siegt 2:0, Mwila beendet violette Serie!

Der SCR Altach hat den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga abgegeben. Die Vorarlberger holten mit einem 2:0 (0:0) gegen die Austria am Samstag den zweiten Saisonsieg, gleichzeitig den zweiten in Folge. Brian Mwila war mit einem Doppelpack in der zweiten Spielhälfte (55., 68.) Matchwinner für die vorerst nun zehntplatzierten Altacher.