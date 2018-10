Frauenmörder kämpft jetzt für Frauenrechte

Es war ein ungewöhnliches Anliegen, das zwei Insassen des Hochsicherheitstraktes in der Justizanstalt Krems-Stein in Niederösterreich am Freitag am Herzen lag. Das Duo wollte „ausgeführt“ werden: zum Rathaus, um dem politischen Interesse nachzukommen und die Volksbegehren zu unterstützen - allen voran jenes für Frauen!