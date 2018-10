Serge Falck: „Ich gleite am liebsten dahin“

Dann wäre die U-Bahn aber doch besser als die Bim?

Ich fahre aber lieber Straßenbahn, weil ich hab’s gern, wenn ich rausschauen kann und was sehe. Und es ist entspannter. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber in der U-Bahn starrt jeder vor sich hin, jeder scheut den Blickkontakt, und man schaut irgendwie in lauter tote Gesichter. Und ich frag mich dann, ob das eigene Gesicht auch so tot ist.