Salzburg: „Wir haben uns eine Festung gebaut“

Sehr Emotional war der Abend für Goalgetter Dabbur. Der Israeli hatte mit dem 100. Bullen-Treffer in der Europa League Salzburg zurück ins Spiel geschossen. Anfang der Woche ist ein Onkel des Teamkickers verstorben. Dabbur: „Ich hoffe, er ist jetzt stolz auf mich!“ „Echt bärenstark“Im Gruppe-B-Parallelspiel siegte Salzburgs „Schwester“ Leipzig in Trondheim bei Trondheim 3:1, ist damit weiterhin drei Zähler hinter Leader Salzburg. Apropos Leipzig: Da folgt Hoffenheim-Coach Nagelsmann im Sommer Rangnick bekanntlich als Trainer nach. Und laut „Kicker“ könnte Bullen-Coach Rose dann in Hoffenheim landen. Der hatte gestern nur Augen für seine Crew: „Was wir speziell in Halbzeit zwei abgeliefert haben, war bärenstark!“