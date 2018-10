2 Millionen für Gasen - 50.000 für Lawinen-Alarm

2,6 Millionen Euro kosten die Priorität-1-Maßnahmen nach der Unwetterkatastrophe vom 14. September - der fünften im Jahr 2018 - in Gasen. Zwei Millionen trägt das Land Steiermark, wie Landeshauptmann-Vize Michael Schickhofer (SPÖ) erklärt: „Die Gelder werden sofort ausbezahlt, um die Infrastruktur wieder in Stand setzen zu können.“ Nach Abzug der Bundesheer-Pioniere wird bis Ende Oktober weitergearbeitet, so der Plan.