In der Steiermark: China spionierte Japan aus

Datendiebstahl wird in der Scheinwelt Hollywood allzu gerne als Thema hergenommen - und auch die steirische Realität hätte, in dem der „Steirerkrone“ bekannten Fall, schnell zu einem Kinohit werden können. Ein chinesischer Elektrotechnikhersteller mit einem Standort in der Steiermark wirbt Mitarbeiter von einem japanischen, ebenfalls in unserem Bundesland stationierten Konkurrenten ab.