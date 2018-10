Maulkorb-Pflicht: Tierquälerei oder Segen?

Was genau „gefährliche Hunde“ sind, darüber müssten sich Politik und Tierschutzorganisationen wohl noch einmal den Kopf zerbrechen. Fakt ist, dass der Großteil der Attacken nicht von „Kampfhunden“ ausgeht. Und laut Untersuchungen passieren 75 Prozent der Vorfälle im häuslichen Umfeld. Klar ist für viele aber auch, dass die Hundehalter stärker in die Pflicht zu nehmen sind - etwa in Form einer Ausbildung. In Wien wird zudem eine Alkohol-Promillegrenze für Hundeführer von 0,5 überlegt!