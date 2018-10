Asylheime: Nach und nach kehrt wieder Ruhe ein

Das Verteilzentrum in Puntigam, das Ende 2018 zusperren soll, ist ein Durchgangsquartier. Das heißt, die Asylwerber wohnen nur so lange dort, bis das Land ihnen eine Unterkunft zuweist, also meist nur ein paar Tage. Und in letzter Zeit sind kaum noch Flüchtlinge in der Steiermark angekommen. Derzeit sind in dem Containerdorf, in dem 150 Personen Platz haben, gerade einmal 60 Flüchtlinge untergebracht.