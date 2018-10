Motorradlenker griff nach Sturz Polizisten an

Was war passsiert? Gegen 14 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einem angezeigten Sturz eines Mopedfahrers in die Annenstraße in Graz beordert. Als die Beamten am Unfallsort eintrafen, fanden sie zwar ein vorschriftswidrig abgestelltes Motorrad, jedoch keinen Lenker vor. Kurz darauf kam ein offensichtlich alkoholisierter Mann zu den Beamten und beschwerte sich über das abgestellte Kleinkraftrad. Aufgrund einer detaillierten Personsbeschreibung durch Zeugen des Vorfalles wurde der Beschwerdeführer als Lenker des Motorrades erkannt.