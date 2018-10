Fenster zu Kinderzimmer bei Einbruch eingeschlagen

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am Montag in der Zeit zwischen 18.45 und 20.35 Uhr in der Gemeinde Waldneukirchen. Der oder die Täter schlugen mit einem auf der Terrasse vorhandenen Schirmständer das Kinderzimmerfenster ein. Anschließend stiegen die Einbrecher in das Wohnhaus ein.