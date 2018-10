Tipps in royalem Benehmen für Präsidentengattin

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und First Lady Doris Schmidauer empfingen Montagmittag das belgische Königspaar in Wien. Königin Mathilde und König Philippe sind nach Wien gekommen, um an der Eröffnung der Bruegel-Ausstellung im Kunsthistorischen Museum teilzunehmen. Für das royale Treffen holte sich die Präsidentingattin noch Last-Minute-Tipps im Umgang mit Royals ...