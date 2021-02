Sportler des Jahres: Jetzt abstimmen!

Am 31. Oktober werden auf der großen Bühne der LOTTERIEN Sporthilfe-Gala Österreichs erfolgreichste Sportlerinnen und Sportler in neun Kategorien geehrt. Als Auszeichnung erhalten sie eine rund fünf Kilogramm schwere Trophäe, gefertigt vom ehemaligen Judoka Stefan Gahr. „Jede Trophäe ist ein eindrucksvolles Einzelstück und damit für die sportlichen Leistungen ausgezeichnet zu werden, ist das Ziel eines jeden österreichischen Athleten“, so Sporthilfe Geschäftsführer Harald Bauer, „bislang ist die Trophäe jedoch namenlos und das wollen wir gemeinsam mit den heimischen Fans ändern.“ Die wurden nämlich aufgerufen, ihre Vorschläge für einen dauerhaften Namen der Trophäe einzureichen. Eine Jury suchte die besten drei Einreichungen, die nun per Online-Voting zur Wahl stehen.