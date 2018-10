Fan-Attacke bei Rapid-Gegner Glasgow Rangers

Unschöne Szenen spielten sich am Sonntag bei Rapids nächsten Europa-League-Gegner Glasgow Rangers ab. Ein Fan hatte bei der 0:1-Niederlage in Livingston den Schiedsrichter-Assistenten mit einem Wurfgegenstand am Kopf getroffen. Trainer Steven Gerrard verurteilt die Fan-Attacke vor dem Heimspiel gegen Rapid am Donnerstag (21 Uhr) auf das Schärfste.