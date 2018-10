Markante Tätowierung überführte Graffiti-Sprayer

Gegen 21:00 Uhr wurden in Kalsdorf drei Männer, zwei 22-Jährige und ein 21-Jähriger, einer aus dem Bezirk Deutschlandsberg, zwei aus dem Bezirk Graz-Umgebung, wegen des Verdachts des Suchtgiftkonsums kontrolliert. Tatsächlich stellten die Beamten bei Personsdurchsuchungen bei allen drei Personen geringe Mengen Marihuana sowie Utensilien für den Suchtgiftkonsum sicher. Bei der Personsdurchsuchung fiel an dem 22-Jährigen aus dem Bezirk Deutschlandsberg im Brustbereich ein markantes graffitiähnliches Tattoo auf. Auf dieses angesprochen, gestand der Verdächtige insgesamt sechs Sachbeschädigungen durch Graffiti in den Bezirken Deutschlandsberg, Voitsberg, Graz und Graz-Umgebung. Die Erhebungen diesbezüglich laufen. Alle drei Personen werden angezeigt.