Einmal Hölle und zurück: „Krone“-Hobbyrennen

„Es war ein irres Gefühl, dank der ’Krone’ konnten wir auf der WM-Strecke fahren!“ Etwa 500 Sportler quälten sich am Samstag in Innsbruck beim „Krone“ Ride to Höll-Hobbyrennen den steilen Kurs hinauf und kamen ausgepowert, aber glücklich ins Ziel!