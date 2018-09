Taranteln suchten Pool in Niederösterreich heim

Michael K. traute seinen Augen nicht, als er unlängst in der Früh einen Blick auf seinen Swimmingpool im Garten warf: Tarantel-Alarm in Pottendorf! „Eine rund vier Zentimeter große Tarantel saß auf dem Kabel unseres Poolroboters. Gemeinsam mit einem zweiten Exemplar haben die zwei Spinnen ein Netz über das ganze Becken gespannt“, so der Niederösterreicher.