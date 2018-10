„Alle Wirtshäuser in der Gemeinde sind rauchfrei!“

„Krone“: Jeder sechste Sankt Gusener unterstützt schon das Volksbegehren. Was ist Ihr Ziel bis zum Ende der Abstimmung am 8. Oktober?

Erich Wahl: Es geht mir nicht so sehr um Zahlen, sondern um die Bewusstseinsbildung. Jeder soll wissen, wie schädlich der Griff zur Zigarette ist und was der Rauch mit unserem Körper anstellt.