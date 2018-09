Zwei Verletzte bei schweren Unfällen in der Nacht

Zwei Verletzte forderten Unfälle am späten Freitagabend und in der Nacht in Salzburg. In Obertrum prallte ein einheimischer Autolenker (22) gegen die Leitschiene, der Wagen überschlug sich. Der Mann hatte 1,56 Promille intus gehabt. In Golling kam eine 21-Jährige von der Fahrbahn ab. Auch ihr Pkw überschlug sich.