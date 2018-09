Kühbauer: „So etwas wünsche ich keinem Trainer“

Auf der Trainerbank der Gäste nimmt mit Didi Kühbauer heute eine Rapid-Legende Platz. Viele sehen in ihm den geeigneten Nachfolger für Djuricin. „Daran will ich mich nicht beteiligen, der Fokus ist ausschließlich auf das Spiel ausgerichtet. Die Rapid-Problematik darf uns nicht irritieren.“ Der Unmut, der seinem Kontrahenten entgegenströmt, geht aber auch an Kühbauer nicht spurlos vorbei. „So etwas wünsche ich keinem Trainer. Der Druck bei Rapid ist eben enorm - ich kann aber nicht beurteilen, wie er tatsächlich damit umgeht.“