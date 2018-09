Mit Lkw kollidiert: Autolenker schwer verletzt

Schon wieder! Am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr ereignete sich auf der „Todesstrecke“ B320 zwischen Pruggern und Gröbming in der Steiermark - am sogenannten Simeterbühel - ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Pkw kollidierte dabei frontal mit einem entgegenkommenden Sattelschlepper.