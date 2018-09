Jetzt kommt der Zahnspangen-Gipfel!

Das Thema nagt derzeit etlichen betroffenen Salzburgern am Zahnfleisch: das Ende der Gratis-Zahnspange in Salzburg - und das ausschließlich nur in unserem Bundesland! Am Sonntag endet nämlich die dreimonatige Kündigungsfrist, nachdem Ende Juni Salzburgs Kieferorthopäden geschlossen den Vertrag mit der SGKK aufkündigten.