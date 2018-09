Hohe Preise in Städten und Tourismusorten

Billige Wohnungen hatten in den letzten fünf Jahren 34,7 Prozent bWertsteigerung, das teuerste Viertel nur 18 Prozent. Betrachtet man die Bundesländer, so kostet eine Eigentumswohnung in Wien aktuell im Schnitt 221.222 Euro, im 1. Bezirk erstmals über eine Million Euro (plus 20 Prozent), zweitgrößter Markt ist die Steiermark, wobei eine Einheit 141.745 Euro (plus 2 Prozent) kostet, das ist der zweitniedrigste Wert nach dem Burgenland. Das Umland ist dabei teurer als die Stadt Graz. In Oberösterreich zahlt man knapp 179.000 Euro (plus 3 Prozent), in Linz gut 209.000 Euro (plus 8 Prozent).



In Niederösterreich ist Zahl und Wert der Verkäufe rückläufig, weil der wichtige Bezirk Mödling nach gut 30 Prozent Wertzuwachs der letzten Jahre nun ein deutliches Minus hatte. Teuerster Bezirk ist jetzt Korneuburg mit 199.403 Euro (plus 4,3 Prozent), der Landesschnitt liegt bei 158.713 Euro (minus 3,3 Prozent). Tirol ist mit fast 6 Prozent Preissteigerung auf 224.604 Euro auf Platz 2 in Österreich. Die Bezirke Kitzbühel, Lienz und Kufstein blühen, Innsbruck hat mangels Neubauten einen zahlenmäßigen Einbruch bei steigenden Preisen (251.000 Euro).



Mit 224.623 Euro ( minus 3,3 Prozent) ist das Land Salzburg fast gleichauf, die Hauptstadt ist nur rund 1000 Euro teurer. Vorarlberg hat aufgrund vieler Neubauten den größten Preisauftrieb (plus 40 Prozent in fünf Jahren) auf 265.260 Euro. Kärnten spürt nach einem Luxusboom der letzten Jahre eher Preisrückgänge auf 153.807 Euro, teuerster Bezirk ist Spittal/Drau (168.200 Euro). Das Burgenland ist mit 107.811 Euro am günstigsten, das Angebot an billigen Wohnungen recht groß. Neusiedl (115.455 Euro) liegt leicht über Eisenstadt.“