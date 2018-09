Wirbel um Djuricin: Diese Geste erregt das Netz

Ein Video-Schnipsel von fünf Sekunden. Anlass genug, um das Blut etlicher Rapid-Fans via Social Media in Wallung zu bringen. Unmittelbar nach Schlusspfiff in Mattersburg machte eine per Kamera festgehaltene Geste von Cheftrainer Goran Djuricin die Runde im Netz. Wem genau sie galt und was sie ausdrücken soll, ist unklar. Was nichts an der Wucht der Empörungswelle änderte.