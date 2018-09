Publikums-Lieblinge im Theater des Kindes

Drei Uraufführungen

Die erste Uraufführung der neuen Spielzeit steht am 12. Oktober bevor. John F. Kutil hat das Bilderbuch „Frederick die Maus“ für Theaterbesucher ab 3 Jahren bearbeitet und inszeniert. Auch die zweite Uraufführung - „Kleine Dinge“ von Andreas Simma - ist für die Kleinsten gedacht (Premiere am 8. März). Für das Theaterfestival Schäxpir ist dem Theater des Kindes ein Coup gelungen: Intendant Andreas Baumgartner inszeniert Christian Schönfelders „Freiheit“, Musik von Hans Söllner. Premiere ist am 24. Juni 2019.