Nach Mord an der Mutter: Einweisung in Anstalt

Zur Bluttat war es gekommen, weil der Technikstudent, der bereits in einer Klinik behandelt worden war, fürchtete, dass ihn seine Mutter vergiftet. Dabei wollte ihn Mutter und Bruder nur überreden, seine Behandlung die er abgebrochen hatte, wieder aufzunehmen. Der durchtrainierte Kletterer leidet, so Adelheid Kastner, nämlich seit Jahren an paranoider Schizophrenie. Dadurch fühlte er sich von seiner Umgebung ausspioniert. Zuerst von den Besuchern in der Kletterhalle, zum Schluss auch von der Mutter.