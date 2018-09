Student erstickte Oma mit Polster: Einweisung!

Ein junger Steirer hat sich am Mittwoch in Graz vor einem Geschworenensenat verantworten müssen. Er war geständig, im Februar seine Großmutter mit einem Polster erstickt zu haben. Weil ihn der Gerichtspsychiater als nicht zurechnungsfähig einstufte, wurde seitens der Staatsanwaltschaft eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Dieser wurde schlussendlich stattgegeben.